Corrieretoscano.it - Libertas Livorno, c’è Forlì per invertire la rotta

Leggi su Corrieretoscano.it

, lava invertita. Alladi serie A2 serve un laccio emostatico per arrestare l’emorragia di risultati cominciata con l’avvento del 2025. Dall’inizio dell’anno gli amaranto hanno collezionato soltanto sconfitte (4) e adesso hanno assoluta urgenza di ritrovare il sorriso. Di certo l’avversario che si pone dinanzi a Fantoni e compagni non è dei più semplici., infatti è squadra di prima fascia, costruita per puntare alla promozione. Al momento si trova lontana dalla vetta a causa di una serie di infortuni che ne hanno condizionato il cammino rendendolo altalenante. I giocatori da temere sono il tirato croato Perkovic (15 di media), l’israeliano Shawn Dawson (finalmente rientrato dopo aver trascorso settimane in infermeria), l’ala forte Gaspardo e gli esterni Parravicini, Tavernelli e Cinciarini.