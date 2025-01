Tvplay.it - L’ex bomber dell’Inter è nel mirino del Milan: affare per giugno

C’è un ex giocatoreche potrebbe finire alla prossima estate: la trattativa è già stata avviata e piace moltissimo a Sergio ConceiçaoI rossoneri si stanno muovendo sia per il mercato di gennaio che per quello estivo, dove potrebbe arrivare una vecchia conoscenza nerazzurra. Unduttile che può ricoprire diversi ruoli e sembra essere entrato nella parte migliore della sua carriera sportiva.è neldelper(TvPlay – ANSA) Ilha bisogno di rifarsi il look in attacco (e non solo), visto il rendimento di Morata e Abraham. Serve correre ai ripari prima che sia troppo tardi e per questo Ibrahimovic e Furlani vorrebbero prendere già in questa finestra di gennaio un nome importante come Santiago Gimenez. Per arrivare al messicano del Feyenoord, servono però più dei 25 milioni offerti agli olandesi e per questo la trattativa è ancora complicata.