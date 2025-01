Sport.quotidiano.net - L’esodo. Saranno presenti quasi quattrocento tifosi arancioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è chiusa ieri sera la prevendita per acquistare i biglietti nel settore ospiti dello stadio Bruno Benelli. Nella giornata odierna, infatti, non sarà possibile per i residenti in Toscana acquistare i tagliandi per accedere allo stadio e assistere al big match tra Ravenna e Pistoiese. Il numero definitivo e quindi ufficioso, per quanto riguarda la tifoseria arancione, si assesta attorno ai 340 biglietti venduti.numerosi dunque i sostenitori della Pistoiese che questa mattina partiranno alla volta di Ravenna per assistere da vicino ad un incontro fondamentale per gli equilibri del campionato di Serie D.diversi gruppi organizzati, tra cui il Centro Coordinamento Clubs, Cuori, che è riuscito ad organizzare due pullman, e Millenovecentoventuno, oltre a quelli che raggiungeranno la Romagna con mezzi propri.