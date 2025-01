Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas cerca gloria a Cuneo. Mechini: "Dobbiamo dare il massimo"

Emmain trasferta aper tentare di risollevare le sorti del proprio campionato. In casa biancoblù vige una sorta di silenzio stampa, anche se non ufficialmente dichiarato, tanto che ha parlato nuovamente il vicepresidente Fabio, ripetendo sostanzialmente quanto aveva detto tre giorni fa: "Siamo in un momento di difficoltà – ha affermato nella nota riportata dal sito ufficiale –. Prima di pensare agli avversari orapensare a noi, ed essere concreti e costruttivi. Tre sconfitte consecutive sono tante, sono pericolose e sono distruttive per quello che era il nostro momento di crescita che stavamo facendo vedere.tirare una riga ere di capire se potremo recuperare una delle prime sette posizioni della classifica per accedere ai playoff. Non sarà semplice, serviranno un’unità di intenti e un’unità di squadra, e la consapevolezza che nei momenti difficili si deve tirare fuori qualcosa in più".