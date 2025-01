Lele Mora vende pellicce vintage alla bancarella di Torino senza rimpianti | Non ho mai avuto deliri di onnipotenza

Leggi su Open.online

è stato per anni il più importante agente dello spettacolo italiano. Organizzava gli eventi più esclusivi in Costa Smeralda, a Milano e nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Poi i guai giudiziari, le vicende Vallettopoli e il caso Ruby, i problemi con il fisco. Ora è tornato Dario Gabriele, anche se chi lo riconosce per strada ancora lo chiama con il suo soprannome degli anni d’oro,. «Qualcuno mi ha detto: guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo. E continuo anche oggi. Stare in mezzogente comune mi piace, pure al mercato», dice a Leonardo Di Paco, de La Stampa. Nessun rimpianto per la vecchia vita, niente da recriminare per la nuova. L’incontro con il giornalista avviene ain piazza Benefica, tra le bancarelle del mercatino chic.