Quotidiano.net - L’economista ex dem: “Un’operazione di mercato. Consoliderà il sistema”

Roma, 26 gennaio 2025 – Nicola Rossi, economista, ex consigliere economico di Palazzo Chigi durante il governo D’Alema, una vita trascorsa fra istituzioni importanti come Banca d’Italia e il Fondo monetario internazionale e le aule universitarie, guarda con un certo distacco e con molta cautela a quello che sta avvenendo sul fronte del credito e del risparmio italiano. “Bisogna prima di tutto vedere se va in porto. In questi casi non si può dare nulla per scontato”. Però questa volta sembra che a favore di questa operazione ci sia anche il governo e, in particolare, c’è la benedizione di Giorgetti. “Si, è vero. In questo caso l’avallo politico è molto forte. Ma questo è al tempo stesso un punto di forza e un punto di debolezza”. Ma, secondo lei, i tempi sono maturi perdi queste dimensioni? “Partiamo da un dato.