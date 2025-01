Ilrestodelcarlino.it - Le sfide della politica. Noi moderati, nuova sede: "Pronti per le comunali"

"Confermiamo il sostegno ad Acquaroli, con la nostra lista, alle prossime amministrative regionali. Siamo la novità del centrodestra, laguardi al bene comune con concretezza e serietà. A Macerata ci saremo". Maurizio Lupi, presidente di Noi, ha partecipato all’aperturadel partito ieri pomeriggio in via Roma. Assieme a lui c’erano anche il vicepresidente del gruppo alla Camera Pino Bicchielli, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il coordinatore regionale Tablino Campanelli e quello maceratese, Paolo Perini. Lupi ha sottolineato che "alleci saremo, il centro è un pilastropropostadel centrodestra. Gli amministratori locali sono i primi testimoni per unache rappresenti il territorio e le associazioni". Tablino Campanelli ha aggiunto: "Abbiamo aggiunto figure autorevoli, tra cui Carfagna, Gelmini, Ferrero.