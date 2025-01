Le sette controversie che hanno danneggiato Maiorca negli ultimi due mesi

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 14:58:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:Dopo La doppia misura della misura del VAR che hailcontro Betis, Jagoba Arrasate, il tecnico di Bermellón e i giocatori Dani Rodríguez e Sergidragato la voce per lamentarsi chiaramente dell’arbitrato chesofferto ieri prima dei Verdiblancos, ma chetrascinato per due.Le due azioni controverse sono cadute Cruz Per i bermelloni perché si sono giudicati in modo diverso. All’ingresso di Mascarell su Jesús Rodríguez, in cui gioca la palla, ma influisce, dall’inerzia dell’azione, con i tacos al Betic Canterano è entrato nel var. Sul campo, Alberola Rojas ha indicato la palla e non ha fischiato, Ma dal VAR, Trujillo Suárez lo chiamò e insegnò il rosso diretto a Mascarell.