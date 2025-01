Lettera43.it - Le prime mosse di Trump agitano l’Asean e gli alleati asiatici

«Quanti sono gli Stati membri del? Ne sa nominare almeno uno?». «Non so dire il numero esatto, ma so che abbiamoin Corea del Sud e in Giappone, ma anche nell’Aukus con l’Australia». «Nessuno di questi tre Paesi fa parte del. Le suggerisco di fare un po’ di compiti a casa». I protagonisti dello scambio non sono un docente e uno studente, ma la senatrice democratica degli Stati Uniti Tammy Duckworth e il nuovo segretario alla Difesa Pete Hegseth. Scelto da Donaldnonostante le numerose perplessità di avversari e, durante l’udienza di conferma al Senato, Hegseth ha mostrato di non avere alcuna conoscenza dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, il blocco di 10 Paesi ritenuto cruciale per l’architettura di sicurezza costruita dagli Stati Uniti in Asia-Pacifico.