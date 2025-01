361magazine.com - Le Iene, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 26 gennaio

26, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le26, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: i Legnanesi; il pugile Luigi – in arte Louis – Mantegna; la fumettista Josephine Yole Signorelli, nota come “Fumettibrutti”, e l’attrice Carla Pucciarelli.Tra i servizi in onda:Il viaggio di Gaston Zama con Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, dal Piemonte alle Alpi Svizzere con destinazione Davos, per capire le decisioni dei grandi della Terra.Le due attrici, da tempo critiche nei confronti della società capitalista e del consumismo estremo, sono arrivate nella località sciistica dove ha luogo il World Economic Forum per vedere, attraverso i propri occhi, cosa succede realmente nel luogo dove si riuniscono annualmente i politici, gli esponenti dell’economia e della finanza, intellettuali e rappresentanti di organizzazioni non governative in quello che è considerato il raduno dell’élite mondiale.