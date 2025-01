Ilgiorno.it - Le canzoni che raccontano Milano: "La metropoli si scopre musicale"

Leggi su Ilgiorno.it

In viaggio persul double-decker di Alessio Lega e Giangilberto Monti. La loro ultima fatica letteraria “Strà”, infatti, è una specie di “hop-on hop-off” alla scoperta degli angoli musicali della città. Anzi, uno stradario cantato, per dirla col sottotitolo, in cui i testi di Giovanni Danzi, Nanni Svampa, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Gianfranco Manfredi, Ivan della Mea, Roberto Vecchioni e tanti altri ancora disegnano unasorprendente "dove ogni angolo custodisce una canzone e ogni canzone narra una storia". Una topografia urbana che con la spina attaccata diventa sentimentale. "L’ispirazione viene da un volume di Boris Vian, il ‘Manual de Saint-Germain-des-Pres’, che guarda alla Parigidegli anni Cinquanta attraverso l’ottica della guida turistica - racconta Monti - Idea geniale, che ho provato a traslare su".