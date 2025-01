Justcalcio.com - Lazio-Fiorentina LIVE alle 20.45|Primapagina | Calciomercato.com

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 21:45:00 Fermi tutti!20..com Home20.45 AFP via Getty Images IL TABELLINOMARCATORI: ASSIST:(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.(4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.ARBITRO: RapuanoAMMONITI: ESPULSI: –I GOL E LE AZIONI SALIENTI:Questa pagina contiene link di affiliazione.