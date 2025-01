Anteprima24.it - Latina-Avellino, le probabili formazioni

Tempo di lettura: 2 minutiObiettivo continuità per l’di Raffaele Biancolino. Dopo il successo arrivato con la Cavese (2-1), oggi pomeriggio la sfida contro il. Gara valida per la 24esima giornata del Girone C di Serie C. A tener banco alla vigilia è l’arrivo di Facundo Lescano, bomber del Trapani prelevato a titolo definitivo. Il bomber nativo di Mercedes in Argentino ha realizzato fin qui 17 reti in 23 gare giocate. Nella giornata di sabato ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, probabilmente nella giornata di lunedì sarà ufficializzato per poi sviluppare il primo allenamento con i lupi alla ripresa. In attesa di ciò, Biancolino ha portato l’attenzione alla sfida del “Francioni” di questo pomeriggio (ore 15).All’appello mancherà ancora D’Ausilio (risentimento al flessore della gamba sinistra) e Mutanda (risentimento al flessore della gamba destra).