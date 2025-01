L’Argentina vuole depenalizzare il femminicidio | Crea privilegi e mette metà della popolazione contro l’altra Così Milei si allinea a Trump

Leggi su Open.online

Via la norma suldal codice penale. È l’ultima trovata del governo voluto da Javier, entrato in carica il 10 dicembre 2023 in seguito alle elezioni presidenziali. Per il ministroGiustizia Mariano Cúneo Libarona, la norma attuale implica «una distorsione del concetto di uguaglianza chesolondo», si legge su X. «Questa amministrazione difende l’uguaglianza davanti alla legge sancita dalla nostra Costituzione nazionale – continua -. Nessuna vita vale più di un’altra». Per modificare la normativa in vigore in Argentina – che prevede un aumento di pena per i condannati per l’omicidio di donne legato a motivi di genere – è necessario approvare un legge in parlamento dove però il governo è in minoranza, e osteggiato dall’opposizione di centro-sinistra, che aveva introdotto pene più severe per ilquando era al potere.