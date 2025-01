Universalmovies.it - Lanterns | Il villain Sinestro avrà il volto di Ulrich Thomsen

L’attore daneseè stato scelto per interpretare ilnella serie tv.Il casting legato all’attesa serie DC continua ad offrire nuovi aggiornamenti, ed il nome di(Festen) è solo l’ultimo di una lunga serie che comprende Garret Dillahunt, Kelly MacDonald e Poorna Jagannathan. A confermare l’ingresso nel cast dinel ruolo delè stato nelle ultime ore Deadline.Nei fumetti creati da John Broome e Gil Kane, il personaggio è inizialmente un membro delle Lanterne Verdi, ma anche colui che ha addestrato Hal Jordan a divenire la più grande Lanterna Verde del cosmo. In seguitoviene corrotto dal potere dell’anello giallo, e comincia ad attingere potere dalla paura e non dalla forza di volontà. Da quel momento diventa l’arcinemico di Hal.