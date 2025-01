Superguidatv.it - La vita è bella torna in tv: quando vedere il film con Roberto Benigni

Laè pronta a emozionare tutti. Ilcapolavoro, che vede come attore protagonista, arriva in prima serata. Scopriamo insiemeandrà in onda in tv e chi fa parte del cast.La: la trama delPremio Oscar“And the winner is.!“. Era il 1999Sofia Loren annunciò la vittoria dell’Oscar de ‘La’. Ilsi aggiudicò infatti tre premi: migliorstraniero, miglior attore protagonista (a), e migliore colonna sonora a Nicola Piovani. Ora, a distanza di 26 anni, la pellicola viene riproposta in prima serata su Canale 5 martedì 28 gennaio 2025.Mediaset infatti ha deciso di programmare speciali ededicati alla Giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio. Non poteva mancare quindi nel palinsesto questo capolavoro che ha fatto commuovere milioni di persone.