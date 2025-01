Ilrestodelcarlino.it - La Shoah raccontata da testimoni e documenti

In tutta la provincia domani sono state organizzate varie iniziative per il Giorno della Memoria. Alle 21, al teatro comunale di Urbisaglia, "Due medici ebrei sotto la persecuzione. Diari di guerra (1938-1945)", evento organizzato dalla Casa della Memoria, dall’Anpi Pantanetti di Urbisaglia e dalla biblioteca che vedrà la partecipazione del dottor Maurizio Pincherle. Questi ricorderà la storia del nonno, direttore della clinica pediatrica universitaria dell’ospedale Gozzadini di Bologna, che si vide costretto, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali del 1938, a lasciare la cattedra perché ebreo. Un destino molto simile a quello di Angelo Cameo, fratello della nonna di Pincherle. Cameo, dermatologo, fu radiato dall’albo e internato nel campo di Urbisaglia perché accusato di essere "dedito al disfattismo politico".