La sfida fra deluse Lecco cerca una svolta nella trasferta di Trieste

(ore 17.30) ilil primo acuto stagionale ine, in generale, una vittoria pesante che possa cambiare il trend di una stagione deludente. Contro l’altra grande delusa del campionato, la Triestina terzultima con 19 punti ma rivitalizzata dalla cura Tesser, il, quintultimo a quota 25, proverà a cambiare marcia e a ritornare a quel successo che manca in campionato ormai dallo scorso 6 dicembre contro il non irresistibile Caldiero Terme. Per la prima volta mister Volpe, dopo il recupero di Battistini, potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione. Sene, la giovane e promettente punta prelevata in settimana dalla Fiorentina, potrebbe avere spazio nel corso del match mentre dietro giocheranno Martic e Marrone. F.D.E.