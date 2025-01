Agi.it - La prossima settimana inizierà nel segno dell'instabilità

AGI - Fase dial Nord Italia mentre al centro, il tempo si mantiene asciutto con temperature anche miti rispetto alla media del periodo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, questa domenica è caratterizzata da un fronte perturbato in transito al Nordest, Lombardia e levante ligure nel corso del mattino con precipitazioni diffuse, nevose sull'Arco Alpino al di sopra dei 1100-1400 metri. Stabile al centro-sud ed Isole, ma con nubi di passaggio. Pomeriggio con residui fenomeni sul Triveneto, ma in rapido miglioramento, mentre ampie schiarite raggiungeranno le regioni di Nordovest e centrali. Tendenza al nuovo peggioramento dalla sera a partire da Liguria ed Alpi occidentali. Le temperature al centro sud e sulle Isole, avranno massime attese fino a +15/+17 C con picchi superiori sui settori orientalie due Isole Maggiori, Puglia e Abruzzo orientale.