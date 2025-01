Ilnapolista.it - La prima tripletta di Mbappé: non a caso il suo momento migliore coincide con il momento migliore del Real

IlMadrid sempre più primo in Liga, quattro i punti di distacco dall’Atletico secondo. Ancelotti sembra aver trovato il bandolo della matassa, merito anche diche finalmente sta rispettando le aspettative. Per Relevo non è unche ildi Kylian coincida con ildelMadrid. Questa estate il club ha preferito non rinforzare gli altri reparti pur di portare a Madrid il nativo di Bondy.Leggi anche: Aveva ragione Ancelotti,è un centravanti e sta tornando quello del Psg (As)Ilha presoscegliendo di non rinforzare gli altri reparti, la scommessa sta dando i suoi frutti“La stella di Bondy ha segnato sei gol nelle ultime tre partite ed è arrivata a quota 22 gol in questa stagione“, scrive Relevo. Contro il Valladolid “è stata la sua partita più felice, coronata dalla sua(0-3 il punteggio finale) e ponendo la sua squadra come leader assoluto del campionato, quattro punti dietro c’è l’Atletico“.