La prima richiesta del 2023 era stata accantonata

Il proposito di ampliare l’inceneritore Ecowatt di Vidardo si era palesato unavolta nel maggio del. Itelyum, controllata dalla società di investimento londinese Stirling Square Capital Partner, allora voleva creare due nuove linee non più solo per biomasse di scarto e rifiuti speciali non pericolosi come era fino a quel momento, ma prevedendo un aumento da 35-54 mila tonnellate a 154mila tonnellate all’anno dei rifiuti bruciati e una estensione delle categorie trattabili anche a urbani (domestici assimilabili) e rifiuti pericolosi. Poi l’istruttoria aveva incontrato intoppi burocratici e la società, a luglio, aveva abbandonato il procedimento avviato. Il 22 aprile 2024 Itelyum ha poi depositato in Provincia una nuova istanza per la convocazione di una conferenza di servizi preliminare "per valutare lo studio di fattibilità dell’iniziativa e definire l’iter procedimentale".