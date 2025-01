Bergamonews.it - La poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck ospite da Fazio: la tv del 26 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, domenica 26, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 3”, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno.Verranno proposti due episodi al titolo “L’odio” e “La corda si spezza”. Nel primo, Titti è tornata a Napoli, ma non per una semplice visita di piacere. Ha bisogno dell’aiuto di Irene per sporgere denuncia contro un hater che inonda di insulti il suo blog “Mamma Esaurita”. Ma c’è un problema: l’hater è un minorenne. Mina, con il suo solito approccio empatico, ribadisce che i minori non si denunciano, si aiutano.Nel secondo, mentre Viola continua a mentire a Mina e Domenico e Zia Rosa è tutta presa dall’organizzazione del matrimonio, in consultorio si presenta una donna del Mali, Jeanette, per chiedere aiuto: nel comprensorio di case popolari dove abita la convivenza con gli altri inquilini è diventata difficile.