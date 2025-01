La giustizia, la politica e quel monito di Re Salomone

Leggi su Ildenaro.it

Un tempo, nemmeno troppo lontano, ebbero un discreto numero di proseliti appassionati, sia compilatori che lettori, una forma di vivere un giornale, il preferito, non limitandosi gli stessi a leggerlo. Si può dire che, a partire dagli anni ’50, si manifestarono le prime forme di partecipazione dei lettori al giornale che essi preferivano. Erano lettere postali, contenenti commenti e impressioni su notizie di ogni genere che, chi le aveva attinte dalla lettura, riteneva necessario fossero approfondite, anche solo per ridere. L’arena più frequentata era il settimanale La Domenica del Corriere, predecessore, non in termini di contenuto, de La Lettura. Attualmente, essendo diventato enorme il bacino da cui attingere notizie vere ma anche dicerie dell’untore,modo d’ interloquire dei lettori ne è uscito sostanzialmente modificato, anche nella forma di recapito, al momento con email.