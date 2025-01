Inter-news.it - La Fiorentina ritrova il successo: Lazio KO. Due pali e 3 cartellini rossi!

Leggi su Inter-news.it

Labatte laa Roma per 2-1. I toscanino il, mentre la squadra di Baroni reagisce troppo tardi.BLITZ VIOLA – All’Olimpico la domenica di Serie A si chiude con la partita tra. Le due squadre arrivano alla gara con uno stato di forma nettamente diverso: i biancocelesti sono reduci due vittorie di fila contro Verona e Real Sociedad, mentre i viola non vincono una partita di campionato addirittura dall’8 dicembre. Insomma, per Raffaele Palladino è una partita molto importante. E la sua squadra risponde a dovere, tant’è che nel primo tempo esiste una sola squadra. All’undicesimo minuto, bell’azione della, con Gosens che poi mette al centro per la finalizzazione di Adli. Il francese ex Milan sarà protagonista in negativo nella ripresa.