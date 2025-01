La dieta vegana e il rischio di mangiare più cibi ultraprocessati. Lo studio dell'Imperial college

Leggi su Open.online

Ridurre il consumo di carne sì ma con saggezza. È quanto cerca di ribadire l’ultimocondotto dall’ImperialLondon in collaborazione con l’Università di San Paolo in Brasile e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro sul veganesimo, e cioè sulla scelta di un’alimentazione basata su risorse non provenienti in alcun modo dal regno animale. Pubblicata su The Lancet Discovery Science la ricerca fa ancora più luce su uno dei temi maggiormente discussi riguardo all’alimentazione: quanto la motivazione etica, spesso alla base della scelta, è sostenibile anche per la salute dell’organismo? Una domanda in apparenza retorica, considerando i benefici scientificamente provati che la riduzione del consumo di carne riesce a portare al nostro organismo. Ilperò è che favorendo un’alimentazione soprattutto priva di carne, si vada incontro a soluzioni alternative non meno pericolose per la salute.