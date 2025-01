Lettera43.it - La Corte penale internazionale: «Nel carcere di Almasri 34 uccisioni e un bimbo violentato»

Nellibico di Mitiga, diretto da Osama Njeem, da febbraio del 2015 sono stati uccisi almeno 34 detenuti e 22 persone, tra cui compreso undi appena cinque anni, hanno subito violenze sessuali dalle guardie. È quanto si legge nel dispositivo della pre-trial Chamber dellache il 18 gennaio ha notificato il mandato di arresto per il generale libico, arrestato in Italia e scarcerato 48 ore dopo.LEGGI ANCHE: Nordio, il sovraffollamento delle carceri vale solo se sei un torturatore libicoLadell’Aia (Imagoeconomica).L’Aia: «ha torturato, aggredito sessualmente e ucciso personalmente detenuti», accompagnato all’aeroporto di Caselle, è stato fatto salire su un volo di Stato e riportato a Tripoli: la sua scarcerazione è diventata un caso politico in Italia.