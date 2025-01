Ilfattoquotidiano.it - La conferma del titolo, il dominio in finale, l’abisso alle sue spalle: la vittoria all’Australian Open dimostra che Sinner è il più forte di tutti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rsi è molto più difficile che affermarsi. Lo si dice spesso, in ogni ambito sociale o sportivo. Il secondoconsecutivo di Jannik, conquistato contro Alexander Zverev, abbraccia questa logica, ma allo stesso la ribalta totalmente. La abbraccia perché – al di là delle facili previsioni o delle sensazioni della vigilia – non è mai scontato, in generale, dare forma reale a una prima, in particolare in uno sport come il tennis pieno di dettagli.Il ribaltamento di questa considerazione però avviene osservando la partita che è andata in scena a Melbourne in questa occasione, terminata in tre set netti, con il punteggio di 6-3 7-6 6-3. Unassoluto, a suggello di un torneo mai in discussione.ha messo in campo la miglior versione di sé stesso, e lo ha fatto proprio in, quando più conta.