Tarantinitime.it - La Cassazione conferma regolarità elezioni ordine degli avvocati

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLe Sezioni Unite della Corte dihanno sancito, con le sentenze n. 1598, 1599 e 1603 pubblicate il 22 gennaio 2025, ladella elezione dei consiglieri dell’di Taranto Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery, difesi dall’Avv. Fedele Moretti.Le Sezioni Unite della Corte dihanno rigettato così i ricorsi proposti dall’di Taranto (all’epoca guidato dall’Avv. Giovanni Cigliola), dall’Avv. Fabrizio Nastri, e da altri consiglieri, rappresentati dall’Avv. Maria Casiello, che avevano impugnato le decisioni rese dal Consiglio Nazionale Forense, anch’esse favorevoli agliAdriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery.In particolare le Sezioni Unite della Corte dihanno chiarito che il mandato di durata infrabiennale, quale quello svolto dagliDe Franco, Macrì e Thiery, non rientra nelle ipotesi utili per il calcolo del doppio mandato, come erroneamente ritenuto dalla commissione elettorale, e come richiesto dai ricorrenti in