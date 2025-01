Oasport.it - Jannik Sinner, Australia Day con vista sul bis. Sfida a Zverev nella finale degli Australian Open

Cade in un giorno davvero particolare la. Il 26 gennaio, infatti, in tutto il Paese è l’Day, il giorno nel quale si ricorda lo sbarco della First Fleetbaia di Sydney, avvenuto proprio il 26 gennaio del 1788. Le 11 navi comandate da Arthur Phillip arrivarono in quello che oggi è il Nuovo Galles del Sud. Qui siamo peròVictoria, a Melbourne, e tornano arsi i primi due giocatori del mondo nell’ultimo atto del primo Slam dell’anno. Da una parte, dall’altra Alexander. L’ora X: le 9:30.Per la prima volta dal 2019 i migliori due giocatori del seeding si affrontano innello Slam d’: l’ultima si era verificata nel 2019, quando Novak Djokovic inflisse una delle più dure sconfitte nel match conclusivo di uno Slam a Rafael Nadal.