Italia-Usa Tajani Piena convergenza su Ucraina e Gaza

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto stasera un primo, lungo e amichevole colloquio telefonico con Marco Rubio. Le relazioni con gli USA sono – insieme all’Europa – la priorità della nostra politica estera.strategica su pace e ricostruzione ine a. Vogliamo lavorare insieme in Africa, America Latina e nell’Indo – Pacifico per rafforzare l’unità dell’Occidente”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniodopo la telefonata con il neo segretario di Stato Usa.Come rende noto la Farnesina, nel corso del colloquio telefonico, in merito ai rapporti transatlantici,ha indicato che “il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per la politica esterana, e la NATO resta il pilastro della sicurezza euro-atlantica. L’continuerà ad essere contributore decisivo alle operazioni e alle missioni dell’Alleanza”, rilevando la necessità che l’Europa aumenti le proprie responsabilità in materia di sicurezza e difesa incomplementarietà con la NATO.