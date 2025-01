Quotidiano.net - Italia e Arabia Saudita: nuovo MoU con Leonardo per aerospazio e difesa

Leggi su Quotidiano.net

In occasione di incontri bilaterali trae il Regno dell'il ministero degli Investimenti dell'(Misa), l'Autorità generale per l'industria militare (Gami) ehanno annunciato oggi la firma di un MoU con l'obiettivo di discutere, sviluppare e valutare una serie di investimenti e opportunità per espandere ulteriormente la collaborazione nei settori dell'e della. Lo rende noto un comunicato in cui si specifica che l'accordo segue il MoU firmato e annunciato all'inizio del 2024 che aveva quale obiettivo la valutazione ed esplorazione di molteplici aree di cooperazione: spazio, manutenzione/riparazione/revisione per aerostrutture, localizzazione per sistemi di guerra elettronica, radar e per l'assemblaggio di elicotteri, un focus sul settore del combattimento aereo e dell'integrazione multi-dominio, processi di industrializzazione e sviluppo del capitale umano, opportunità per la supply chain nazionale ine, più in generale, per il ruolo dinella regione e nella catena del valore globale.