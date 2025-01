Secoloditalia.it - Italia-Bahrein, parla l’ambasciatore Alabsi: “Con il governo Meloni siamo all’età dell’oro”

“Questa è l’etànelle relazioni tra”. L’Adnkronos ha discusso con Ausama, ambasciatore delin, prima della sua partenza per Manama, dove domani accoglierà il presidente del Consiglio Giorgiain visita ufficiale.“Questo viaggio nasce dall’invito fatto dal re Hamad bin Isa Al Khalifa a ottobre 2023, quando a Roma è stato ricevuto sia dache dal presidente Mattarella. Attenzione: questi viaggi non hanno solo un valore cerimoniale: dopo la visita del primo ministro e principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa nel 2020, nel 2022 l’è diventata il primo partner commerciale delnell’Unione Europea”.Quattro delegazioni ministeriali in visita inSe chiediamo alse anche stavolta ci sarà questo effetto, la risposta è netta: “posso dirle che da qui all’estate ci saranno almeno quattro delegazioni ministeriali delin arrivo in