Israele accusa Hamas di violare accordo sugli ostaggi

hatodi due violazioni dell’raggiunto sul rilascio deglie il cessate il fuoco. Lo riporta The Times of Israel. L’o “Arbel Yehud non è stato ancora rilasciato e l’elenco dettagliato delle condizioni degliper la fase 1 non è stato ancora presentato” ha fatto sapere la direzionedell’Ufficio del primo ministro di Tel Aviv, stabilendo di conseguenza che “il passaggio dei cittadini di Gaza a Gaza nord non sarà approvato”.Tre morti in sud Libano dopo attacco israelianoIl ministero della Salute libanese riferisce che tre persone sono state uccise e circa 31 sono rimaste ferite dal fuoco israeliano nel Libano meridionale. Nel fine settimana la Idf aveva avvertito i civili libanesi di non avvicinarsi alle zone in cui sono ancora schierate le truppe.