Cinemaserietv.it - Isabella Ferrari prima e dopo: l’ammissione sul ritocco alle labbra (FOTO)

Leggi su Cinemaserietv.it

Al suo esordio sul grande schermo, nel 1983,conquistò il pubblico con il suo volto fresco, gli occhi azzurri e il personaggio di Selvaggia in Sapore di Mare, oggi all’età di 60 anni, l’attrice è testimonial di L’Oreal, e il suo volto è uno dei più eleganti del nostro cinema. In un’intervista l’attrice ha ammesso di aver fatto unestetico, a metà anni ’90, di cui si è pentita e ha lasciato capire che in seguito ha fatto attenzione a non invadere il viso con sostanze di dubbia provenienza. Ecco alcunedida giovane e oggi.– fonte: Cinemaserietv.itIn un’intervista al Corriere della Sera,ha dichziarato:“Sono stata attenta a non invadere il mio viso di cose che non conoscevo, di cui non sapevo la provenienza.