Ilfattoquotidiano.it - Isabella Ferrari: “Dormivo con Monica Bellucci nello stesso letto. Si alzava sempre bellissima e con un cappuccino e una sigaretta si metteva al telefono”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le strade di, tra le due attrici più affascinanti del nostro cinema italiano, si sono incrociate per un periodo. E non si sono incrociate dal punto di vista figurato, ma anche fisico perché le due hanno pure dormito.È la stessaa raccontarlo a Il Corriere della Sera: “Il mio primo amore è stato un ragazzo calabrese in Liguria, al mare d’estate. Giuseppe. – ha detto – Il mio compito era di andare a comprare il pane e lui faceva il panettiere. Ero bella, voluta, desiderata. E allotempo, piu? tardi, tradita brutalmente. A 25 anni, dopo una delusione d’amore, andai a vivere a Parigi da, in una piccola casa che era di Ugo Tognazzi. Ero stata lasciata da un ragazzo, cosi? ho cominciato l’analisi e sono andata in un altro luogo.