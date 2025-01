Inter-news.it - Inzaghi nella storia della Serie A: nessuno come lui! Superato Allegri

entra di dirittoA, grazie alla vittoria di oggi dell’Inter a Lecce.Massimiliano.TRAGUARDO – Una prestazione super quella dell’Intervittoria contro il Lecce: un 4-0 in trasferta arrivato grazie alla qualità messa in campo dai giocatori di Simone. Una gara che ha dimostrato ancora una volta la grande determinazione dell’Inter e la voglia di vincere del tecnico nerazzurro che con i tre punti conquistati a Lecce è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorieA: 200 successi in 332 gare,Massimiliano(200 in 338 partite). Si tratta di un traguardo che attesta lo straordinario percorso di allenatore del tecnico dell’Inter, giunto ormai alla sua quarta stagione a Milano.