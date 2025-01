Inter-news.it - Inzaghi: «Barella, nessun allarmismo! Frattesi sempre tra i migliori»

in conferenza stampa dopo Inter-Lecce terminata sul punteggio di 4-0, ha risposto alle domande dei colleghi aggiornando soprattutto riguardo le condizioni di NicolòDOPO INTER-LECCE 4-0 – CONFERENZA STAMPAIl mister comincia la conferenza stampa aggiornando riguardo le condizioni di Nicolò.Adesso sembra in buone condizioni, non c’è. Ha preso una bella botta, ma non sembra che ci siano problemi.protagonista oggi titolare con gol (doppietta sfiorata)Hofatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi. Lui è stato uno dei segreti dello scorso anno, assieme agli altri ragazzi che entrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Oggi ha dato grande disponibilità, è stato uno deiin campo.L’Inter e la lotta scudettoCi siamo insieme a Napoli e Atalanta, entrambe stanno facendo un grandissimo cammino.