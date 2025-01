Inter Primavera i nerazzurri vendicano l’andata Poker al Genoa

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’torna in campo all’ora di pranzo tra le mura amiche del Konami Youth Development Center per affrontare i pari età delnella ventiduesima giornata del Campionato1. I ragazzi di Zanchetta vengono da tre vittorie consecutive, arrivate dopo le pesanti sconfitte con Roma e Juventus, che sono state utili a ricucire il margine coi giallorossi e che, con una vittoria sul Grifone, significherebbe aggancio momentaneo in vetta a quota 43 punti.Primo tempoRitrovare almeno per qualche ora la vetta della classifica è l’obiettivo principale dell’che per la gara coldeve fare a meno di molti elementi di spicco della rosa in ogni reparto. Calligaris assente, debutta dal 1’ il portiere Taho così come Berenbruch non è della partita con il suo posto che viene preso da Topalovic.