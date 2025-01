In Europa il gas russo esce dalla porta e rientra dalla finestra | il 2025 parte con il record di acquisti di Gnl

Leggi su Open.online

«Dobbiamo diventare indipendenti dal gas. Non possiamo fidarci di un fornitore che ci minaccia esplicitamente». È con queste parole che nel 2022 la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentava «RePower Eu», il piano dell’per sganciarsi progressivamente dai combustibili fossili di Mosca. A distanza di quasi tre anni, l’obiettivo è stato inraggiunto: nel 2021, le imzioni di gas via tubo provenienti da Mosca rappresentavano il 40% del totale europeo. Nel 2023, questa percentuale è crollata all’8%. Ma per un dato che scende, ce n’è un altro che sale. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, è aumentata infatti la quantità di gas naturale liquefatto – ossia allo stato liquido – che i Paesi Ue hanno acquistatoRussia. Un trend che sembra continuare ancora oggi.