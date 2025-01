In cima alla lista – Chelsea è molto appassionato di giocatore che avrà la clausola di rilascio quest’estate

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Secondo quanto riferito, ilha il difensore di Bournemouth Dean Huijsen nella loro, secondo il giornaFabrizio Romano.Il diciannovenne sembra una grande prospettiva e ha brillato per Bournemouth in questa stagione, quindi non è troppo sorprendente vedere che qualcuno come ilora è davvero entusiasta di lui.I Blues sono noti per aver portato i migliori giovani giocatori da tutto il mondo e Huijsen sembra una buona opzione in quanto si è già dimostrato in Premier League.“Ero un fan del Manchester United da bambino, ma sapevo che dovevo partire dopo una sola sessione di allenamento!” – Quale uomo Utd Flop ha fatto questa enorme rivelazione?Ilpotrebbe fare con il rafforzamento sul retro dopo una forma non convincente da artisti del calibro di Axel Disasi e Benoit Badiashile, mentre ci potrebbe essere spazio per aggiornamenti su altri come Levi Colwill, Tosin Adarabioyo e Wesley Fofana incline a infortunio .