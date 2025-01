Lanazione.it - Immenso dono dell’arte. Il patrimonio di Carlo Pepi raccolto in una Fondazione

Leggi su Lanazione.it

Crespina ha reso omaggio al suo concittadino più noto e al maggior esperto di Amedeo Modigliani al mondo:. Ieri mattina una sala consiliare gremita di persone ha ospitato una giornata di festeggiamenti per riconoscere l’incredibile lavoro di uomo che ha fatto della sua passione per l’arte una ragione di vita. Il motore di tante battaglie, spesso combattute in solitaria tanto da valergli il soprannome di Don Chisciotte, contro le opere false e contro illustri colleghi critici d’arte. Un modo per riconoscere pubblicamente quello speciale fiuto per la bellezza, quell’intuito che ha portato più volte a riscrivere la storia. Come è successo per la riscoperta dei Macchiaioli toscani o quando ha smascherato le finte teste di Modigliani. "Siamo fortunati ad averti qui – ha detto il sindaco David Bacci –grazie per aver portato la tua conoscenza in giro per il mondo.