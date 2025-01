Quifinanza.it - Il vino italiano più esportato al mondo è il Prosecco

Leggi su Quifinanza.it

L’Italia continua a essere il punto di riferimento globale per l’export vinicolo, con ilche emerge come il protagonista indiscusso della scena internazionale.Il rapporto Situazione congiunturale del settorein Italia nel 2024 ed esigenze rispetto alle traiettorie future, realizzato da Ismea nell’ambito della Rete Rurale Nazionale (RRN) e pubblicato a gennaio 2025, evidenzia come il nostro paese abbia consolidato la sua posizione di leader nell’export di, superando la Spagna in termini di volume e mantenendo il secondo posto dietro la Francia in valore.Tuttavia, nonostante il contesto economico e geopolitico globale incerto, i numeri positivi relativi sembrano confermare la capacità del settore di reagire anche in tempi di difficoltà.La leadership globale e la crescente domanda diSecondo i dati raccolti da Ismea, il 2023 ha confermato il primato dell’Italia nell’export vinicolo per volume, con una crescita che ha visto ilspiccare tra i protagonisti, con il miglior andamento, grazie alla costante domanda internazionale, soprattutto nei mercati anglosassoni e nordamericani.