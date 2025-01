Ilfattoquotidiano.it - Il sindacato protesta per gli operai sfruttati nell’appalto, Montblanc chiede al tribunale di vietare il presidio vicino al negozio di Firenze

Giorni di tensione a, tra il brande ilSudd Cobas Prato-. La multinazionale del lusso ha richiesto alcivile di emettere un divieto di manifestare nel raggio di 500 metri daldi via Tornabuoni, prevedendo sanzioni fino a 5.000 euro in caso di violazione. Il 6 febbraio è fissata l’udienza per decidere sulla “domanda di urgenza” presentata dal brand. Il nodo della vertenza risiede nelle condizioni di lavoro denunciate dai dipendenti di Z Production, azienda dell’hinterland fiorentino che per anni ha prodotto borse per.“Abbiamo fatto emergere il super-sfruttamento nella filiera e smascherato la vergognosa delocalizzazione punitiva messa in atto contro la loro sindacalizzazione”, denunciano dal. I rappresentanti dei lavoratori accusanodi ignorare le condizioni nelle quali sarebbero state realizzate le loro borse di lusso: turni di 12 ore al giorno con salari di appena 3 euro l’ora.