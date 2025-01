Quotidiano.net - Il significato dei Giorni della Merla. Cosa dice la leggenda e le evidenze scientifiche

Roma, 26 gennaio 2025 – Gennaio è tradizionalmente considerato uno dei mesi con il clima più rigido, un'idea supportata non solo da percezioni popolari e sensazioni personali, ma anche dai dati meteorologici raccolti di anno in anno. Il 29, 30 e 31 gennaio, in particolare, sono conosciuti come ie sono considerati da sempre i più freddi dell’anno. Secondo la tradizione popolare, queste date non si limitano a segnare il picco dell’inverno, ma sarebbero anche rivelatrici di come sarà la primavera. Siche, se questisono particolarmente freddi, la primavera sarà mite e soleggiata; al contrario, se sono caldi, la bella stagione tarderà ad arrivare. Blackbird eating berries Leggende e miti Numerose leggende cercano di spiegare l’origine di questa espressione.