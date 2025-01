Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo non ha ‘ammazzato’ il campionato. Ma la fuga in solitaria non è compromesssa

Non ha ammazzato il, il. Lo avrebbe fatto venerdì notte, almeno virtualmente ma con impatto pressoché definitivo, se avesse vinto al Picco, ma è andata diversamente. Tuttavia i tre punti rosicchiati ai neroverdi dallo Spezia non cambiano più di tanto la prospettiva, né la classifica: il +7 attuale riporta il vantaggio dei neroverdi sulla terza ai livelli di inizio dicembre, ma ora siamo a febbraio, le partite che mancano rispetto ad allora sono meno e il margine continua a essere sufficientemente largo, proprio perché la marcia dei ragazzi di Grosso è stata, sinora, impressionante. Tecnico e squadra analizzeranno i motivi e gli errori che hanno determinato la sconfitta alla ripresa degli allenamenti, per poi concentrarsi sui prossimi impegni di febbraio, quattro partite nelle quali ildovrà affrontare, in ordine, la Juve Stabia in casa, il Mantova al Martelli, il Brescia di nuovo a Reggio Emilia e la Sampdoria a Genova.