Il ruolo strategico dell'Arabia Saudita nelle politiche italiane. Conversazione con Varvelli

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Arabia, gli incontri con la leadership – a cominciare dall’erede al trono Mohammed bin Salman – e gli accordi per la partnership strategica, si inserisce in un quadro di continuità con la proiezione mediterranea, mediorientale e africana del governo italiano, che ha l’opportunità di consolidare la sua centralità nell’Indo-Mediterraneo. Secondo Arturo, direttore dell’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), “questa area ha riacquistato un’importanza fondamentale per l’Italia, anche o soprattutto alla luce del Piano Mattei”.Siccome esiste un parziale disallineamento tra gli ambiziosi obiettivi del piano e le risorse limitate di cui l’Italia dispone, riflette l’esperto, la collaborazione con i Paesi del Golfo, e in particolare con l’Arabiae gli Emirati Arabi Uniti, diventa cruciale.