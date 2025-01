Ilnapolista.it - Il Napoli ha l’anima e il furore. La Juventus non ha niente, involuta, intristita (Corsera)

Ilhae il. Lanon ha)Il Corriere della Sera, con Alessandro Bocci, racconta la vittoria delsullaper 2-1.Ilhae ilgiusto. La Juve non ha, preoccupata di far funzionare schemi che non la portano da nessuna parte.Nella ripresa il brutto anatroccolo diventa una principessa bellissima. Anguissa, 4 gol e 3 assist negli ultimi 40 giorni, ha il fuoco dentro. La Juve assiste impotente e neppure quando va sotto trova la forza di reagire. Thiago sembra smarrito. Conte, invece, è il padrone delche deve andare due volte a Roma ma ospiterà l’inter domenica 2 marzo (anticipi e posticipi sono da definire). Un’altra sfida al suo passato, quella molto più decisiva di questa.