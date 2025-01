Ilnapolista.it - Il gol di Kolo Muani avrebbe stroncato qualsiasi squadra, non il Napoli di Conte

Il gol di, non ildiCesare – Caro Guido grande vittoria e direi grande prova di forza del. Dopo il primo quarto d’ora della partita, molto difficile perché la Juve bloccava tutte le linee di passaggio e uomo contro uomo bloccava i centrocampisti azzurri e la nostra impostazione del gioco, il, dopo aver resistito con un miracolo di Meret, pian piano ritrovava le distanze e cominciava a giocare. Ma andava sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo e questoma non ildi.Guido – Invece nel secondo tempo ilrientrava in campo con grande grinta, anzi direi ferocia, dimostrando di avere una mirabile condizione atletica e sovrastava i bianconeri. Lobotka e Lukaku, i più opachi nel primo tempo, entravano in partita e si sfiorava più volte il pareggio.