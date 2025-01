Ilgiorno.it - Il delitto del senzatetto a Saronno: il killer individuato tre mesi dopo in un carcere in Slovenia

(Varese), 26 gennaio 2025 – È stato arrestato l’autore dell’omicidio avvenuto lo scorso 27 ottobre in via Varese a. Vittima un ucraino 46enne raggiunto al torace da diversi colpi di pistola. Il responsabile, identificato nelle ore successive in un 40enne di nazionalità albanese, nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Dalla ricostruzione degli inquirenti pare che l’omicida, armato, si fosse recato nell’abitazione della sua ex ma non trovandola aveva minacciato i parenti presenti. Uscendo dalla casa per una tragica casualità aveva incontrato la vittima, un, che si trovava a passare per caso per via Varese con la quale, per futili motivi, nasceva un alterco che si concludeva con il ferimento mortale a colpi di pistola da parte dell’albanese. Subito scattavano le ricerche da parte dei Carabinieri con alcune perquisizioni nei luoghi frequentati dal ricercato, ma con esito negativo.