Il declassamento della dogana De Pascale sul piede di guerra | La Regione non resterà a guardare

"Un errore strategico gravissimo, che rischia di penalizzare pesantemente il porto e con esso l’intero sistema economico regionale e nazionale". Il presidenteMichele denon usa mezzi termini per commentare ildi Ravenna da prima a terza fascia. E lo stesso fa la politica locale dopo la notizia del, arrivato con la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. "Ravenna – prosegue de–, con un gettito erariale di due miliardi di euro l’anno tra dazi e Iva, rappresenta un punto cruciale per il traffico merci e passeggeri dell’Adriatico e non può essere trattata alla stregua di realtà logistiche di minore portata. È incomprensibile che tra i principali scali del nord Adriatico, solo Ravenna sia stata esclusa dalla prima fascia, pur in presenza di volumi operativi e criticità che richiederebbero risorse e strutture di primo livello.